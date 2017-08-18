Galaxy Note 8 Broşürü, Önemli Detayları Doğruladı!
Şimdi de Samsung Galaxy Note 8 için hazırlanan bir broşür sızdı; bize bildiklerimizin doğru çıkacağı hakkında ipuçları verdi!
Samsung Galaxy Note 8 ile önümüzdeki hafta Çarşamba günü tanışacağız. Telefona ait çizim ve fotoğraflara şu ana dek birçok kez rastladık; yeni cihazın özelliklerini de biliyoruz diyebiliriz. Şimdi ise Galaxy Note 8'e ait bir broşürün görüntüleri, bildiklerimizi doğrulayan önemli bilgilerle birlikte internete sızdı.
Ausdroid'in eline geçen satış broşürü görüntüsü, Galaxy Note 8'le ilgili bazı detayları doğruluyor. Broşür, Galaxy Note 8'in 6,3 inç'lik QHD+ Infinity Display ekranla ve doğal olarak S Pen desteğiyle geleceğini söylüyor. IP68 seviyesinde su ve toz geçirmezliği sunacak olan cihazın bir göz tarayıcısı da olacak ve kablosuz şarjı destekleyecek.
Broşür, Note 8'in çift arka kamerasının f/1,7 lensle geleceğini ve 2x optik zum desteği sunacağını da söylüyor. Screen-off Memo işlevi ise ekran kapalıyken bile ekran üzerine not almanızı sağlayacak.
Broşürden Avustralya piyasası için Midnight Black ve Maple Gold renk seçeneklerinin hazırlandığı anlaşılıyor. Yeni Deep Sea renk seçeneği ise yalnızca belirli bölgelerde satılabilir. Broşür, Galaxy Note 8'in fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi vermiyor.
Zeynel A. Öztürk
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