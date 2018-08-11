Galaxy Note 8 Kılıfı, Note 9'a Uyar mı?
Note 8 ile Note 9'un tasarımı birbirine çok benziyor; peki Note 8'e özel yapılmış ekran filmi Note 9'da kullanılabiliyor mu?
Galaxy Note 8 için aldığınız bir ekran koruyucu filmi, Galaxy Note 9'a da uyar mı? Eski koruyucuyu bizce hemen atmayın.
Galaxy Note 9, Note 8 kullananlar için oldukça tanıdık bir telefon. Yeni bir tasarım belki daha heyecan verici olabilirdi ancak iki telefon arasındaki benzerlik, Note 8'den Note 9'a geçerken işinize yarayabilir. Galaxy Note 8 için ekran koruyucu aldıysanız, kutunun içinden birden fazla koruyucu çıkmış olabilir. Galaxy Note 9 için tasarlanmış bir koruyucu daha iyi olsa da, Note 8'e özel ekran filmleri de Note 9'unuza uyacaktır.
Galaxy Note 9'un ekranı, Note 8'e göre biraz daha büyük. Bu yüzden Note 8 ekran koruyucusu Note 9'a tam anlamıyla uymasa da, ekranın büyük bölümünü kaplayacak ve telefonu çıplak kullanmaya göre çok daha yüksek güvenlik sağlayacaktır.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın