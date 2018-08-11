Galaxy Note 8 Kılıfı, Note 9'a Uyar mı?

Note 8 ile Note 9'un tasarımı birbirine çok benziyor; peki Note 8'e özel yapılmış ekran filmi Note 9'da kullanılabiliyor mu?

Galaxy Note 8 Kılıfı, Note 9'a Uyar mı?

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