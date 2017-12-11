Galaxy Note 8 Oreo Güncellemesi Sızdı
Galaxy Note 8'in Android 8.0 Oreo güncellemesi, büyük bir sürpriz yaparak internete sızdı!
Samsung sadece Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo beta testi yapıyor zannediyorduk, ancak görünüşe bakılırsa Galaxy Note 8'in ABD kilitsiz sürümü için de Oreo test sürümü bulunuyor. Bir Reddit kullanıcısı, Samsung'un en güncel Note amiral gemisi için geliştirilen Android 8.0 OTA'yı ele geçirip denemeyi başardı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sürüm kesinlikle son yapı sürüm değil, ama yine de bir deneme firmware'i için oldukça iyi çalışıyor.
Sızan OTA, cihazın firmware sürümünün N950USQS2BQK2 olmasını istiyor, bu da kilitsiz Verizon Note 8'lerinin sahip olduğu en son resmi firmware sürümü. Ancak herhangi bir kilitsiz Note 8 sahibi N950USQS2BQK2 firmware sürümüne bahsi geçen Reddit kullanıcısının yöntemi ile erişebilir. Ayrıca bu işlemin sadece Snapdragon tabanlı ABD'li Galaxy Note 8'ler için geçerli olduğu söyleniyor.
Ülkemizde satılan Galaxy Note 8'lerin Exynos işlemci ile çalıştığı düşünülünce, sızan bı firmware'in bizim için olmadığı bir gerçek. Ama yakında, Exynos'lu modeller için de benzer bir güncellemenin sızacağı kesin.
Ali Ruhi Öztürk
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