Galaxy Note 8 Oreo Güncellemesi Sızdı

Galaxy Note 8'in Android 8.0 Oreo güncellemesi, büyük bir sürpriz yaparak internete sızdı!

Galaxy Note 8 Oreo Güncellemesi Sızdı

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