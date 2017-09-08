Galaxy Note 8'de Sürpriz Var!

Galaxy Note 8'de ön yüklü olarak gelecek olan uygulamalar arasında önemli bir sürpriz var!

Galaxy Note 8, Hancom Office ile gelecek!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Ben olsam 25-30 farklı türdeki farklı programı satın alır, geliştirir ve sadece kendi telefonlarımda kullanırdım. Bir telefon ve tablet markası için yazılım üstünlüğü çok önemli bir üstünlüktür. Tabii ki online servislerin de önemi büyüktür. Diğer taraftan 30 farklı tür program ve birkaç online servis demek çok önemli bir kullanıcı ve kullanım istatistiği demektir. Bu strateji ile Samsung gibi bir firmanın Big Data'nın çok önemli bir kısmını ele geçirmesi işten bile değildir...

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