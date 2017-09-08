Galaxy Note 8'de Sürpriz Var!
Galaxy Note 8'de ön yüklü olarak gelecek olan uygulamalar arasında önemli bir sürpriz var!
Samsung genelde akıllı telefonlarına üçüncü parti uygulamalar da ekler, buna ofis uygulamaları da dahil. Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Microsoft Office yüklü olarak gelmişti. Şimdi de, yeni piyasaya çıkan Galaxy Note 8'in Amerika'da Hancom Office S yüklü geleceği söyleniyor.
Bir Güney Kore yazılım geliştiricisi olan Hancom Inc. bunu bugün açıkladı. Ayrıca söylediğine göre, dosya düzenleme uygulaması artık sadece PDF dosyalarını değil, Microsoft Excel, PowerPoint ve Word dosyalarını da açabilecek ve değiştirebilecek.
Bu sene Hancom, Dex için dosya görüntüleme ve düzenleme uygulamasını da optimize etmişti. Dex, Samsung'un cep telefonunu PC gibi bir deneyime dönüştüren bir bağlama yöntemi.
H. Hüseyin Öztürk
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Ben olsam 25-30 farklı türdeki farklı programı satın alır, geliştirir ve sadece kendi telefonlarımda kullanırdım. Bir telefon ve tablet markası için yazılım üstünlüğü çok önemli bir üstünlüktür. Tabii ki online servislerin de önemi büyüktür. Diğer taraftan 30 farklı tür program ve birkaç online servis demek çok önemli bir kullanıcı ve kullanım istatistiği demektir. Bu strateji ile Samsung gibi bir firmanın Big Data'nın çok önemli bir kısmını ele geçirmesi işten bile değildir...