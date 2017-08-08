Galaxy Note 8'den Gerçek Fotoğraflar Sızdı!
Samsung'un bu ay tanıtılacak Galaxy Note 8'i, bu defa gerçek fotoğraflarıyla göründü!
Galaxy Note 8'le ilgili şimdiye kadar gördüğümüz sızıntıların tamamı sızan çizimlerden ibaretti ancak şimdi karşımızda gerçek Note 8'e ait olduğu söylenen birkaç fotoğraf var. Fotoğraflarda görünen telefon, Galaxy Note 8'in tasarımıyla ilgili duyduklarımızı doğruluyor.
Fotoğrafların Galaxy Note 8'in en son prototiplerinden birine ait olabileceği düşünülüyor. Gördüğümüz cihazın ön yüzünü 6,3 inç'lik Infinity Display kaplıyor. Galaxy S8'deki gibi sol tarafında bir Bixby düğmesine sahip olan Galaxy Note 8, parmak izi sensörünü arka yüze yerleştirmiş. Arka yüz demişken, Galaxy Note 8'in Samsung'un ilk çift kameralı telefonu olacağını hatırlatalım. Sızan görüntülerdeki S Pen ise, önceki S Pen'lerden pek farklı görünmüyor.
Samsung Galaxy Note 8'in tanıtımı 23 Ağustos'ta New York'ta yapılacak.
Zeynel A. Öztürk
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