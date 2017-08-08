Galaxy Note 8'den Gerçek Fotoğraflar Sızdı!

Samsung'un bu ay tanıtılacak Galaxy Note 8'i, bu defa gerçek fotoğraflarıyla göründü!

Galaxy Note 8'den Gerçek Fotoğraflar Sızdı!

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