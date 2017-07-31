Galaxy Note 8'den Multimedya Bombası!
Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte, bugüne dek gördüğümüz en ilginç multimedya özelliklerini sunabilir...
Samsung geçtiğimiz günlerde, yılın ikinci yarısında kazandığı gelirleri açıkladı. Kendi rekorlarını kırmakla kalmayan marka, geçtiğimiz çeyrekte gezegendeki en karlı teknoloji şirketi konumunu kazandı.
Şirket ayrıca yılın ikinci yarısı için planlarını ve stratejilerini de açıkladı. Samsung, bu yılın ikinci yarısında akıllı telefon ve tabletlere olan talebin artmasını bekliyor, ayrıca marka bu dönemde rakipleriyle güçlü bir rekabet olacağının da farkında.
Her şeye rağmen şirket yeni akıllı telefonu olan Galaxy Note 8'i önümüzdeki ay piyasaya sürecek. Samsung ayrıca Galaxy S8'in de hızını da korumak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Analistlerle gerçekleşen konferans çağrısında bir Samsung yöneticisi Galaxy Note 8'in sürekli multimedya tüketen kullanıcılar için ideal olduğunu söyledi: "2011'de piyasaya adımını atan Galaxy Note serisi bir çok multimedya özelliğine sahip, bunlara büyük ebatlı ekran ve S Pen de dahil. Galaxy Note 8 ise daha bile gelişmiş ve zengin multimedya özelliklerine sahip olacak."
Galaxy Note serisinin üretkenlik açısından en iyi telefonlardan biri olduğu zaten açık. Ancak seri daha önce hiç, multimedya özellikleri ile ön plana çıkmamış ya da Samsung tarafından ön plana çıkartılmamıştı. Daha geniş multimedya özellikleri lafı ile Samsung'un ne demek istediğiniz kestirmek şu an için güç. Galaxy Note 8'i 23 Ağustos, New York'ta hayranları ile tanıştıracak olan Samsung, aradığımız cevapları da o gün verecek...
Ali Ruhi Öztürk
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