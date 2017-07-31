Galaxy Note 8'den Multimedya Bombası!

Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte, bugüne dek gördüğümüz en ilginç multimedya özelliklerini sunabilir...

Galaxy Note 8'den multimedya bombası!

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