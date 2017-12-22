Galaxy Note 8'e Hindistan'da Önemli Ödül!
Galaxy Note 8'in aldığı ödül, Samsung'un Note serisinin halen ne kadar fazla ilgi gördüğünü kanıtlıyor!
Samsung'a 17 milyar dolara mal olan Galaxy Note 7 hezimeti, Note serisinin geleceğini kuşku içerisinde bırakmıştı. Note markası birçoğuna göre Samsung'un sırtında bir yük haline gelmişti ve tamamen terk edilmeliydi. Ancak aradan geçen bir yılın ardından Samsung'un Note serisini ayakta tutmayı başardığını görüyoruz.
Eylül'deki India Mobile Congress'te "Yılın Cihazı" ödülünü alan Galaxy Note 8, bu kez Hindistan'daki Exhibit Tech Awards 2017'de "Yılın amiral gemisi telefonu" ödülünü kazandı. Giyilebilir teknolojiler alanında da bir galibiyet elde eden Samsung'un Gear S3'ü "yılın giyilebilir cihazı" seçildi.
Eylül'deki çıkışından bu yana güçlü satış rakamlarına ulaşan Galaxy Note 8'in seriyi ölmekten kurtardığı ve eski gücüne kavuşturduğu rahatlıkla söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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