Galaxy Note 8'i Bekleyenlere Kötü Haber!

Samsung'un Galaxy Note 8'ini biran önce eline geçirmek isteyenler, bu haberle birlikte hayal kırıklığı yaşayacak!

Galaxy Note 8, bekletecek!

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