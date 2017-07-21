Galaxy Note 8'in Tasarımı İşte Böyle Olacak!

Tanıtım tarihi henüz açıklanan Galaxy Note 8'in tasarımı, çok büyük bir ihtimalle, bir kılıf üreticisinden yeni sızan bu çizimlerdeki gibi olacak!

Galaxy Note 8'in Tasarımı Böyle Olabilir

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