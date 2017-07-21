Galaxy Note 8'in Tasarımı İşte Böyle Olacak!
Tanıtım tarihi henüz açıklanan Galaxy Note 8'in tasarımı, çok büyük bir ihtimalle, bir kılıf üreticisinden yeni sızan bu çizimlerdeki gibi olacak!
Galaxy Note 8'le ilgili şimdiye kadarki sızıntılar Galaxy S8'de gördüğümüz kadar çok değil. Yine de telefonla ilgili kafamızda bir şekil oluşturmamızı sağlayacak birçok dedikoduya ve rapora rastladık.
Galaxy Note 8'in her zaman olduğu gibi piyasadaki en son Galaxy S modelinin büyütülmüş sürümü olacağını biliyoruz. Galaxy S8, piyasadaki en iyi tasarımlardan biri olduğu için bu hiç de kötü bir şey değil. Yeni sızan Galaxy Note 8 çizimlerinin herhangi bir resmiyeti yok. Bir üçüncü parti kılıf üreticisi tarafından üretilen bu çizimlerin, Note 8 üretim tesislerinden çıkan gerçek şemaları temel aldığı iddia ediliyor.
Çizimlerde 6,3 inç boyutunda olacağı iddia edilen etkileyici "Infinity Display" ekranı görüyoruz. Cihazın üzerinde fiziksel bir Bixby düğmesi de muhtemelen olacak. Arka yüzde çift kamera sisteminin, parmak izi sensörünün ve kalp ritmi sensörünün yer aldığını görüyoruz.
Galaxy Note 8'in 23 Ağustos'ta tanıtılacağı kesinleşmişti.
Zeynel A. Öztürk
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