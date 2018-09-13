Galaxy Note 9'a Gümüş Renk Seçeneği Geliyor
Samsung, bu sızıntıya göre Galaxy Note 9 için yeni bir renk seçeneği sunacak!
Samsung, görünüşe göre son amiral gemisi için bir renk seçeneği daha sunmayı planlıyor. Sızdırılan bir bilgisayar çiziminde bir Galaxy Note 9, gümüş renk seçeneği ile ortaya çıktı.
İddialara göre bu yeni renk seçeneği sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan modellerde geçerli olabilir. Samsung, ABD'de şimdilik sadece Okyanus Mavisi ve Lavanta Moru renklerini sunuyor.
Galaxy Note 9'un bu yeni renk seçeneğine Samsung'un hangi ismi vereceği şimdilik belirsiz. Aynı renk tonu, Galaxy S8 üzerinde Arktik Gümüş ismi ile piyasaya sürülmüştü. Galaxy Note 8 ise bu renk seçeneğine sahip değildi.
Samsung, Galaxy Note 9 için ABD dışındaki ülkelerde Metalik Bakır ve Gece Siyahı renklerini de sunuyor. Raporlarda bu gümüş renkli modelin ABD dışında satışa sunulup sunulmayacağı belirtilmediği gibi, bu rengin 128GB ve 512GB'lık modellerin ikisinde de olabileceği veya sadece biri ile kısıtlı kalabileceği ihtimalleri hakkında da bir bilgi vermiyor.
Samsung, amiral gemisi telefonlarını tanıttıktan aylar sonra yeni renk seçeneklerini piyasaya sürmesi ile biliniyor. Yeni renk seçeneği ile de Galaxy Note 9, etkileyici donanım paketinde bir değişikliie gitmeyecek. Farklı bir fiyat etiketi ile karşılaşma ihtimali de beklenmiyor.
Gümüş rengindeki Galaxy Note 9 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni renk seçeneği size cazip geliyor mu? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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