Galaxy Note Serisinin Ölümüne İşaret Eden 5 Önemli İpucu

Giderek artan iddialara göre Samsung, Galaxy Note 21 serisini piyasaya sürmeye pek niyetli değil. Peki ama Samsung, Galaxy Note serisini gerçekten durduracak mı? İşte Samsung'un Galaxy Note serisinin yolun sonuna geldiğini gösteren 5 önemli ipucu.
1. Aradaki Fark Yok Denecek Kadar Az
Bunlardan ilk neden Samsung Galaxy Note serisi ile Galaxy S serisi arasındaki farkların artık neredeyse yok denecek kadar az olması. Galaxy S serisindeki modellerde ekranların büyümesi, Galaxy Note'un alametifarikalarından birini ortadan kaldırmışken, performans olarak da 2 seri birbirine çok yakın davranıyor.
2. Yeni Bir Seri Daha Var
Bir diğer sebep ise kuşkusuz Samsung'un zaman içinde yeni Premium bir seri daha üretmesi. Özellikle katlanabilir akıllı telefonları üzerine yoğun bir mesai harcayan Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile önemli bir maceraya yelken açmış durumda. Yeni Galaxy Z serisinin var olması da, Galaxy Note serisinin geleceğini tehlikeye atıyor.
3. S Pen, S Serisine Gelecek
Evet, S Pen, Note serininin şu an için hayatına devam etmesi için en önemli sebep olarak gösterilebilir belki. Zira aralarında artık sadece S Pen farkı kalan bu Galaxy S ve Galaxy Note serisi, yakında bu farkı da ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Zira Galaxy S21 için S Pen iddiası çok konuşuluyor. Muhtemelen Galaxy S21 serisi içinde bir modelde S Pen göreceğiz.
4. Hiç Bilgi YOk
Önemli bir diğer sebep ise, şu ana kadar Galaxy Note 21'in geliştirildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmaması. Bu telefon ile ilgili herhangi bir sızıntı yer almazken, bu pek de normal bir durum değil.
5. Önemli Bir İddia
Galaxy Note 21'in olmayacağına ışık tutan bir diğer iddia ise, bir Samsung Grup yetkilisinden gelen bilgi. Söylenene göre Samsung, bundan sonra yola Galaxy S ve Galaxy Z ile yola devam edecek ve Galaxy Note serisi durdurulacak. Şirketin bir sonraki modellerinden Galazy Z Fold 3 ve Galaxy S21 Ultra'da S Pen yer alacak ve böylece S Pen yalnızca bir seriye ait olmayacak.
Elbette tüm bunlar şimdilik iddia. Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler getirecek.
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