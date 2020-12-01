Galaxy Note Serisinin Ölümüne İşaret Eden 5 Önemli İpucu

Büyük ihtimalle Galaxy Note 21 serisi hiç olmayacak. Peki Samsung, Galaxy Note serisini gerçekten durduracak mı? İşte Samsung'un Galaxy Note serisi için yolun sonuna geldiğini gösteren 5 önemli konu...