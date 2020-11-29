PlayStation 5, Xbox Series X ve S'in Toplamından Daha Fazla Sattı

Sony'nin stok sıkıntıları ile başlayan PlayStation 5 macerası, buna rağmen yeni nesil konsolların piyasaya çıkışının ilk haftasında Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının toplamından daha başarılı bir satış grafiği yakaladı. Oyun satış takipçisi VG Chartz'ın tahminlerine göre 8 Kasım ve 14 Kasım arasında, Sony küresel olarak 1.483.910 PS5 konsolu satarken, Microsoft 1.345.386 Xbos Series X ve Xbox Series S konsolu sattı.
Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları küresel olarak 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülürken, Sony PS5 yayımını ikiye böldü. Konsol, Kuzey Amerika, Japonya, Avusturalya, Yeni Zelanda, Singapur ve Güney Kore'de 12 Kasım tarihinde satışa sunulurken Dünya'nın geri kalanında 19 Kasım tarihinde satışa sunuldu.
VG Chartz'ın söylediğine göre Sony, Kuzey Amerika, Avusturalya ve Yeni Zelanda'da bir önceki konsol PS4'ün ilk haftasına göre daha fazla PS5 konsolu sattı. Ancak PS5, Japonya, Singapur ve Güney Kore'de PS4'e göre daha az sattı.
Microsoft ise Xbox Series X ve S ile kendi rekorunu kıran bir ilk hafta geçirdi ve Xbox One'a göre daha fazla konsol sattı. Şu ana kadar Xbox One, 1,1 milyon satışla tarihteki en büyük Xbox satışı olmuştu.
Hem PS5'in hem de Xbox Series X ve S konsollarının COVID-19 sebepli stok sıkıntıları sebebiyle zor ulaşılır olduğu düşünülürse, her iki firmanın ne kadar çok konsol sattığını görmenin hayret verici olduğu söylenebilir. Ancak yeni nesil konsollar Koronavirüs salgınına denk gelmeseydi daha ne kadar fazla konsol satılacağının ayrı bir merak konusu olduğu söylenebilir.
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