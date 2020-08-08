Galaxy Note20 Ultra Ön Sipariş Edene Galaxy Buds Live Hediye

Samsung, Galaxy Note20 Ultra için ön sipariş veren tüketicilere tercihlerine göre Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediye ediyor veya 1.000 TL Hediye Çeki veriyor. İşte kampanya hakkında bilmeniz gerekenler.