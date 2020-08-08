Galaxy Note20 Ultra Ön Sipariş Edene Galaxy Buds Live Hediye

Samsung Electronics'in gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm dünyaya tanıttığı, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ön siparişlerle Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 ise doğrudan satışa sunuldu.
KDV dâhil satış fiyatı Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olarak belirlendi. Ayrıca Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, tercihlerine göre kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin sahibi olacak ya da bunun yerine dilerlerse kendilerine 1.000 TL hediye çeki verilecek.
Galaxy Note20 Ultra; Mystic Bronze, Mystic Black ve Mystic White renk seçenekleri ile Galaxy Note20 ise Mystic Bronze, Mystic Green ve Mystic Gray renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Galaxy Note20 Ultra ürünlerinin 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra Galaxy Note20 ürünlerinin ise 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra gönderilmesi planlanıyor.
Galaxy Tab S7 için ise ön siparişe özel fiyat KDV dâhil 5.499 TL; Galaxy Tab S7+ için de 6.999 TL olarak belirlendi. Ayrıca ön sipariş veren tüketicilere Türkçe klavyeli kılıf da hediye edilecek. Ürünlerin 17 Ağustos tarihi itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor. Her iki tablet için Mystic Black, Mystic Silver ve Mystic Bronze renk seçenekleri bulunuyor.
Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live ise Samsung Online Mağaza üzerinden
KDV d hil 1.299 TL fiyatla doğrudan satışa sunuldu.
Gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3'ün KDV dâhil satış fiyatları ise Galaxy Watch3 41mm için 2.099 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2.299 TL oldu.
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