Samsung'un Kulaklığı Galaxy Buds Live Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, yeni kablosuz kulaklığı Buds Live'ı tanıttı. Sıra dışı, fasulyeye benzeyen şekliyle sızıntılarda dikkat çeken kulaklık, siyah, bronz ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte Samsung Galaxy Buds Live fiyatı ve özellikleri:
SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE ÖZELLİKLERİ NE?
Kulağınıza tamamen oturacak şekilde tasarlanan kulaklığın dışarıda kalan bir "sap" bölümü bulunmuyor. Bununla birlikte kulaklıklar, kutuya dahil edilen iki farklı boyuttaki uçlar sayesinde kulağınızda sağlam bir biçimde duruyor. Galaxy Buds Live, aktif gürültü engelleme işlevi sayesinde Sony WF-1000XM-3 ve Apple AirPods Pro'ya rakip olabilecek bir kulaklık. Bununla birlikte kulaklığın tasarımı, çevredeki sesin kulağınıza daha çok ulaşmasına izin veriyor. Bu, insanlarla konuşmak için özel bir moda geçme ihtiyacını ortadan kaldırıyor, ancak dış seslerden rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız, Samsung'un ayrı olarak satacağı 150 dolarlık Samsung Galaxy Buds Plus'ı tercih etmelisiniz.
Kulaklıkların üzerinde fiziksel bir düğme bulunmuyor, bunun yerine dokunmayı ve sesli komutları kullanıyorsunuz.
Aktif gürültü engellemeyi ve sesli kontrolleri kullanma yoğunluğuna göre 6 - 8 saat pil ömrü sunan olan cihaz, beraberinde gelen şarj kutusuyla 15 saatlik ek süre elde edebiliyor. Samsung'a göre 5 dakikalık bir şarj ile bir saatlik kullanım süresine ulaşmanız mümkün.
Galaxy Buds Live Fiyatı Ne Kadar?
Türkiye fiyatı 1.299 TL olarak açıklanan Galaxy Buds Live'ın ne kadar başarılı olduğunu testlerimiz gösterecek. Firma, kulaklıkların yalnızca IPX2 su dayanıklılığı ile geldiğini söylüyor ve bu, IP puanlarının altlarında yer alıyor. Yine de kulaklıklar, ilginç tasarımı ve aktif gürültü engelleme işleviyle piyasada farklı bir seçenek olacak.
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