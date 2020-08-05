Samsung'un Kulaklığı Galaxy Buds Live Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un ilginç tasarımlı kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live, tanıtıldı. Aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip olan kulaklıkta sizi başka neler bekliyor? Samsung Galax Buds Live'in fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy Buds Live'e yakından bakalım: İşte özellikleri ve fiyatı: