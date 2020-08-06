Samsung Galaxy Note 20 Elimizde! İşte Galaxy Note 20 Ultra Ön İncelemesi!

Samsung, bugüne kadar her tanıttığı Galaxy Note serisi ile beraber çıtayı yukarı koymayı bildi, telefonlarına her defasında yeni özellikler kazandırdı. Özellikle S Pen kalemi Galaxy Note 4'ten bu yana çok önemli değişimlere sahne olurken, genel hatlarıyla her yeni model bir öncekinden daha üstün özelliklere ev sahipliği yapıyordu. Samsung, bu defa Galaxy Note 20 serisini tanıttı. Bu yeni tanıtım ile beraber ise, kafaları biraz karıştırdı doğrusu.
Galaxy Note20 serisi 2 farklı modelden oluşuyor. Bunlardan biri temel model Galaxy Note 20 olurken, bir diğeri ise bizim elimizdeki Galaxy Note20 Ultra modeli. Galaxy Note 20'yi "oyun ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyenlere" hitap ettiğini söyleyen Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile ise, "en yüksek güç ve üretkenlik isteyen Note hayranlarını" hedef alıyor. Peki, durum gerçekten böyle mi? Bu makalemizde Galaxy Note 20 Ultra'yı sahip olduğu özelliklerle daha yakından tanıyacak, ön incelemesini gerçekleştireceğiz, ancak Galaxy Note 20'den de bahsetmeyi ihmal etmeyeceğiz elbette.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Tasarımı Nasıl?
Galaxy Note20 Ultra, tasarımıyla tam anlamıyla bir dev. Neredeyse Galaxy S20 Ultra kadar büyük olan telefon, buna karşın ona göre daha ince olmayı başarıyor. 8.1 mm'lik kalınlığında olan telefonun ağırlığı ise 208 gram. S20 Ultra'ya göre biraz daha hafif olmayı başaran Galaxy Note 20 Ultra, yine de ağırlığı olan bir telefon. Öte yandan büyüklüğüyle elinizde ve cebinizde kendini bir hayli belli edecek.
Galaxy Note 20 Ultra, tasarımıyla kuşkusuz etkileyici görünüyor. Cam malzeme ve paslanmayan metal çerçeve ile ışık ışıl duran telefonun 3 farklı renk seçeneği yer alıyor. Bunlardan elimizde Mistik Bronz rengiyle bulunan telefon, ayrıca Mistik Beyaz ve Mistik Siyah gibi seçeneklerle de tercih edilebiliyor.
Mistik Bronz rengin, alıştığımız diğer siyah ve beyaz modellerden daha zengin durduğunu söylemek lazım. Öte yandan telefonun arka yüzeyi mat bir malzeme ile işlenmiş cam yüzeyden oluşuyor.
Galaxy Note 20 Ultra böylesine zengin görünürken, Galaxy Note 20 ise Samsung'un "Glasstic" adını verdiği bir gövdeden oluşuyor. Yani aslında bildiğiniz plastik bir gövdeye sahip Galaxy Note 20. Bu anlamda amiral gemisi statüsündeki bir telefonun, Galaxy A serisinden bir model gibi tasarlanmış olması, serinin bizce ciddiyetini kaybettiğinin bir kanıtı. Üstelik Galaxy Note 20'nin fiyatı da 9299 TL olarak açıklanmışken, bu sınıf bir modelde üst sınıf malzemenin kullanılması bekleniyor.
Galaxy Note 20 Ultra'ya devam edecek olursak, telefonun tasarımının dikkat çekmesinin -en büyük- nedenlerinden biri ise arkadaki devasa kamera alanı oluyor. 3'lü kamera setinin bulunduğu kamera alanı, büyüyen merceklerle beraber kendini bir hayli belli ediyor ve gövdeden fazlasıyla çıkıntı yaratıyor. Öyle ki, Galaxy Note 20 Ultra'yı masaya sırt üstü bıraktığınızda, gayet fark edilir bir eğim olduğunu görüyorsunuz.
Galaxy Note 20 Ultra'nın çevresine baktığımızda, alt kenarda S Pen yuvasını, USB-C portunu, hoparlör mazgalını ve mikrofonu görüyoruz. Sağ kenarda ses ve güç tuşları bulunurken, üst kenarda ise SIM kart ve microSD kart çekmecesi bulunuyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın hafızasını 1 TB'a kadar microSD kart ile arttırabiliyorsunuz.
microSD kart desteği Galaxy Note 20 Ultra'da bulunurken, yine Galaxy Note 20'de bu seçeneğin olmadığını da yeri gelmişken söyleyelim.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Kamera Özellikleri
Galaxy Note 20 Ultra, piyasaya son çıkan diğer Samsung telefonlar gibi arkada 3 kamera bulunduruyor. Bu kameralardan ana kamera 108 MP şeklinde karşımıza çıkarken, bu kameranın diyafram açıklığı f/1.8. Faz algılamalı otofokus ve OIS desteği bulunduran Galaxy Note 20 Ultra, kameralarının lazer sensör ile desteklenmesiyle de yine Galaxy Note 20'den ayrılıyor. Burada yer alan lazer sensör ile daha hızlı odaklama iddiasında bulunan Galaxy Note 20 Ultra, 2'inci kamerası ile 12 MP ultra geniş açılı sensörü, 3'üncü kamerası ile ise 12 MP telefoto lensi bizlere sunuyor.
12 MP şeklindeki periscope kamerasıyla, 48 MP periscope kameralı Galaxy S20 Ultra'dan ayrılan Galaxy Note 20 Ultra, 50x hibrit zum yapabiliyor. Hatırlarsanız S20 Ultra'da 100x zoom imkanı mevcuttu.
Telefonda elbette 8K video kaydı yeteneği mevcut durumda. 24 kare 8K video kaydı yapabilen telefon, hem ön hem arka kamerayla 60 kare 4K video kaydedebiliyor.
Bu arada Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile özellikle telefonundan video kaydı yapanlara güzel seçenekler sunmuş. Pro Video modunda bu konuda çok sayıda seçenek bulunuyor. Özellikle videolara yakınlaştırma uzaklaştırma yaparken daha hassas kayıt alınmasını sağlayan bir seçenek burada yer alırken, ayrıca kayıt esnasında telefonun çevresindeki mikrofonlar arasında da geçiş yapma olanağı tanıyan bir özellik de mevcut. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgiyi, Galaxy Note 20 Ultra'yı biraz kullandıktan sonra detaylı Galaxy Note 20 Ultra incelememizde sizlere vereceğiz.
Galaxy Note 20 Ultra'da ön kamera ise, 10 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, ön kamera üzerine ilk intibada çok konuşacak heyecan verici bir gelişme yok. Elbette, S Pen ile hala uzaktan Selfie çekebiliyoruz.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Ekran Özellikleri
Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra ekran konusunda pek çok noktada birbirinden ayrışıyor. Galaxy Note 20, düz tasarımlı, daha düşük çözünürlüklü, Super AMOLED panelden oluşan 60Hz tazeleme hızında 6.7 inç ekrana sahip iken, Galaxy Note20 Ultra'da işler çok daha farklı.
Galaxy Note 20 Ultra'da büyük ve ilk bakışta harika görünen bir ekran bulunuyor. 6.9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranın yer aldığı telefonda, ekran çözünürlüğü 1440x3088 piksel ölçüsünde.
Galaxy Note 20 Ultra'da 120Hz tazeleme hızı mevcut, fakat yine bu hızdan -tıpkı Galaxy S20 serisinde de olduğu gibi- FHD+ çözünürkte yararlanabiliyorsunuz. Ekranı WQHD+ çözünürlüğe alırsanız, telefon sizi 60Hz ile sınırlıyor.
Ekranla ilgili daha geniş bilgiyi incelememizde vereceğiz. Ancak sunduğu görüntünün -Samsung'un önceki modellerinden de aşina olduğumuz gibi- gerçekten iyi olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Bu arada Galaxy Note 20'de düz bir panel tercih edilmişken, Galaxy Note 20 Ultra'nın ekran kenarlarının kavisli olduğunun da altını çizelim.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Teknik Özellikleri
Galaxy Note 20 Ultra, kuşkusuz güçlü bir telefon. Tüm test sonuçlarını, benchmark testlerini ve karşılaştırma tablolarını Galaxy Note 20 Ultra incelememizde sizlere kısa süre içinde aktaracağız. Ancak ön incelemede teknik kadroya yakından bakacak olursak, Galaxy Note 20 Ultra tanıtım haberimizde de paylaştığımız gibi, telefonda Exynos 990 işlemcinin yer aldığını söyleyerek başlayabiliriz.
Samsung'un piyasaya son sürdüğü Galaxy S20 serisi, Exynos işlemcileri sebebiyle bir hayli eleştirilmişti. Ancak buna karşın Samsung bir kez daha yeni amiral gemisinde de aynı yolu seçmiş durumda. Amerika'daki Galaxy Note 20 Ultra'lar Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci ile çalışıyorken, diğer ülkeler için Exynos 990 işlemciye yer verilmiş. Bu tercihin ve 2 işlemci arasındaki performans ile kazanç farklarından da yine Galaxy Note 20 Ultra incelemesinde ayrıca bahsedeceğiz.
Galaxy Note 20 Ultra'da 12 GB RAM bulunuyor. Ayrıca telefonun farklı depolama alanı seçenekleri var. Ülkemizde 256 GB seçeneği ile ön siparişe açılan Galaxy Note 20 Ultra'da batarya ise 4500 mAh kapasitesinde.
Samsung tanıtımda 4500 mAh kapasite için oldukça iddialı konuştu ve tam gün sürecek bir performanstan bahsetti. Buna ancak uzun soluklu kullandıktan sonra cevap verebileceğiz. Ancak telefonun hızlı şarj desteğinin 25W ile sınırlı olması üzücü. Note 10 Plus'ta 45W gücünde hızlı şarj desteği varken, Galaxy Note 20 Ultra bu konuda eksik kalmış. Yine de Samsung, Galaxy Note 20 Ultra'nın bataryasının 30 dakika içinde yüzde 50 kapasitesinde dolacağını söylüyor. Buna da yine testlerimiz sonrasında cevap vereceğiz.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Kutu İçeriği ve Bilmeniz Gerekenler
Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında kuşkusuz daha konuşulacak çok şey var. Cihazda yer alanlar hakkında olduğu kadar, bulunmasını istediğimiz ancak göremediğimiz özellikleri de incelememize saklıyoruz. Ancak incelemeye kadar bilmeniz gereken birkaç önemli noktayı da sizlerle paylaşalım.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da bulunan S Pen'e birtakım yeni özellikler gelmiş durumda. Her yeni Note modelinde kademeli olarak S Pen'e güncellemeler getiren Samsung, bu kez de küçük dokunuşlarda bulunmuş. Daha önce uzaktan Selfie çekme özelliği gelen S Pen'e bu kez de ekranda ve uygulamalar içinde dolaşabilmek için yeni temassız hareket fonksiyonları atanmış.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da ayrıca 802.11ax olarak da bilinen Wi-Fi 6 desteği bulunuyor ve Bluetooth 5.0 yer alıyor ve telefona çift hattınızı takabiliyorsunuz.
Son olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın kutusu içinden 25W'lık şarj aleti yanında, ayrıca AKG kulaklıkların çıktığını ve ekranın üzerinde bir koruma filminin yer aldığını da söyleyelim. Ancak kutu içinde herhangi bir silikon kılıf yer almıyor. Samsung, bu telefonu için birbirinden farklı ve güzel kılıf aksesuarları hazırlamış. Onlardan birini tercih edebilirsiniz.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Fiyatı Ne Kadar?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, bugün itibariyle tanıtımının hemen arkasında ülkemizde ön siparişe sunuldu. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı ise 12 bin 999 TL olarak belirlendi. Şu an sipariş verebilir veya Samsung Galaxy Note20 Ultra incelememizi bekleyebilirsiniz.
İlk Karar
İlk intibada Samsung Galaxy Note 20 Ultra kuşkusuz güzel ve pahalı bir telefon. Tasarımıyla oldukça iddialı durduğu kesin ve Apple'ın bu sene tanıtacağı iPhone 12'leriyle de rahat rekabet edebilecek ölçüde duruyor. Daha fazlasını ise Samsung Galaxy Note20 Ultra incelememizde söyleyeceğiz.
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