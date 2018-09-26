Galaxy P30'un Renk ve Depolama Seçenekleri Göründü
Ekran içi parmak izi sensörüyle gelecek olan ilk Galaxy telefon hakkında daha fazla detay ortaya çıktı!
Samsung'un uzun süredir konuşulan ekran içi parmak izi sensörü bilmecesinde Galaxy S10'un yeni biyometrik teknolojisini taşıyacağı ancak bu konuda ilk olmayacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu teknolojiyi taşıyan ilk Galaxy modelinin ise Galaxy P adı verilecek bir serinin ilk telefonu olacağı söylenmişti.
Şimdi ise bu gizemli cihaz hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Samsung'un ilk ekran içi parmak izi sensörü taşıyan telefonunun yılbaşından önce gelmesi bekleniyor ve cihazın isminin ise Galaxy P30 olacağı söyleniyor.
İlginç bir detay ise bu cihazın ekranında yatıyor. Galaxy P30, optik parmak izi sensörünü bir LCD ekranın altında taşıyacak. Galaxy P30 ismi henüz Güney Koreli dev tarafından doğrulanmamış olsa da cihazın model numarası şimiden belli: SM-G6200.
Galaxy P30'un ortaya çıkan bir diğer diğer özelliği ise, 64GB/128GB depolama alanı seçenekleri. Bu cihazın orta segmente konumlanacağı düşünüldüğünde bu rakamlar oldukça normal. Ayrıca Samsung, Apple'ın iPhone XR için yaptığı gibi bu modeli de birçok farklı renkte sunacak. Seçeneklerin arasında mavi, pembe, siyah ve kırmızı gibi dikkat çekici nitelikte renkler var ve Samsung'un bu renkleri cihazların üzerinde gradyan olarak sunması bekleniyor.
Samsung'un bu yeniliklerle dolu cihazının ilk olarak Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca cihazın P30+ adı altında daha büyük boyutta bir versiyonunun da piyasaya sunulması ihtimal dahilinde.
Optik ekran içi parmak izi sensörler, Huawei ve Vivo gibi üreticilerin bir süredir cihazlarında sunduğu bir biyometrik teknoloji ürünü olarak biliniyor. Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörlere göre daha ucuz ancak daha az isabetli sonuçlar veren bu sistemin Galaxy ailesinin orta ve alt segmentlerinde kullanılması bekleniyor. Samsung Galaxy S10'in ise Qualcomm tarafından üretilen ultrasonik bir ekran içi parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor.
Samsung'un P ailesini ve yeni teknolojilerini erkenden Çin'e sunmasının sebebi firmanın Çin'deki pazar payını kurtarma çabası olabilir. Bu çabaların bir meyvesi olan Galaxy A7 (2018), Samsung'un ilk 3 kameralı sisteme sahip telefonu olarak ortaya çıkmıştı.
Doğan Kürşat Aktaş
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