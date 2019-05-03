Galaxy S10 5G Kendiliğinden Koktu ve Yandı!
Kendi kendine yandığı iddia edilen bir Galaxy S10 5G, birkaç sene önceki fiyaskoyu hatırlattı! Samsung'a göre ise sorun yok...
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy Note 7'nin problemli pili nedeniyle alevlenmesinin ardından Samsung, pil konusunda yeni önlemler almıştı. Bu önlemler, büyük oranda faydalı oldu ve Galaxy Note 7'den sonra çıkan amiral gemisi Galaxy'lerde ciddi bir yanma olayı ortaya çıkmadı.
Kendiliğinden yandığı iddia edilen Galaxy S10 5G ise Note 7'de yaşanan kabusları hatırlattı. Güney Koreli bir kullanıcı, telefonun masanın üzerinde durduğunu ve kendinden yanık kokusu yaydığını, ardından dumanlar içinde kaldığını söylüyor. Galaxy S10 5G, diğer Galaxy'lerde olmayan ve daha hızlı şarja izin veren bir teknolojiyle geliyor, ancak cihazın yanmasının sebebinin bu olup olmadığını söylemek şu an mümkün değil.
Cihazın şarj esnasında mı yandığı veya üçüncü parti şarj cihazının kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Samsung, cihazda problem olduğu iddialarını kabul etmezken kullanıcıyla ödemede bulunmayı da reddetmiş durumda.
Bu tür bir olay, Galaxy S10 5G'nin kendiliğinden yanabildiği anlamına gelmiyor. Bu tür bir problemin yaşandığına kanaat getirebilmek için birçok şikayetin ortaya çıkması gerekli. Samsung'un son iki senede yanma sorunu yaşamadığını ve aldığı önlemleri düşünürsek, bu ihtimal düşük görünüyor.
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