Galaxy S10 5G'nin Duvar Kağıtlarını İndirin
Galaxy S10 5G'ye eklenen üç yeni duvar kağıdı, firmware içerisinden çıkarılarak paylaşıldı!
Galaxy S10 5G, daha önce satışa sunulan Galaxy S10 Plus'tan birkaç yönden farklı. 5G bağlantısını desteklemesinin yanında Galaxy S10 5G, 6,4 inç yerine 6,7 inç'lik daha büyük bir ekranla, dört arka kamerayla ve 4.100mAh yerine 4.500mAh'lik daha güçlü bir pille geliyor. Telefonun RAM ve depolama miktarı da 4GB ve 256GB ile daha fazla.
Galaxy S10 5G'nin bir başka farkı, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'taki duvar kağıtlarına ek olarak üç yeni arka planla gelecek olması. Aşağıdaki bağlantılardan indirebileceğiniz duvar kağıtları cihazın firmware'inden çıkartıldığından, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve orijinal boyutlarında. Resimleri kaydetmek için bağlantıya tıkladıktan sonra üzerine sağ tıklayıp, Resmi farklı kaydet seçeneğine tıklayın.
İndirin: Galaxy S10 Plus 5G duvar kağıdı 1, Galaxy S10 Plus 5G duvar kağıdı 2, Galaxy S10 Plus 5G duvar kağıdı 3
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