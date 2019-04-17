Galaxy S10 5G'nin Kamerasında İlginç Farklar
Galaxy S10 5G'nin kamerasındaki ilginç küçük farklar, DxOMark'ın testinde ortaya çıktı!
DxOMark'ın Galaxy S10 5G'nin kamerasıyla yaptığı testler tamamlandı ve site, telefonun arka kameralarına 112, ön kameralarına ise 97 puan verdi. Puanlar, telefonun Huawei P30'un arka kamera performansıyla benzer bir performans sergilediğini, ön kamerada ise öne geçtiğini söylüyor.
Puanlar fotoğraf ve video performansı olarak ayrıldığında ise Galaxy S10 5G'nin sırasıyla 117 ve 100 puan aldığı belirtiliyor. Galaxy S10 5G, Galaxy 10 Plus'ın arka ve ön kamera için aldığı 114 ve 97 puanın biraz geçmiş bulunuyor ancak DxOMark'ın öne çıkardığı önemli bir nokta, bu iyileşmenin donanımdan değil farklı kamera ayarlarından kaynaklandığı. Örneğin Galaxy S10 5G, Live Focus portre fotoğrafları için telefoto lensi veya ultra-geniş lensi kullanmanıza izin veriyor. Galaxy S10s ise bokeh fotoğraflar için ultra-geniş kamerayı kullanıyor. DxOMark'a göre bu büyük özneler için alan açsa da, "portre öznenin perspektifinin hoş olmayacak biçimde bozulmasına" yol açabiliyor.
Portre fotoğraflar için telefoto ve ultra-geniş lens arasında seçim yapabilme işlevinin Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'a bu ay bir yazılım güncellemesiyle gelme olasılığı var. DxOMark, test ettiği firmware'in henüz tüketicilere sunulmadığının da altını çiziyor.
DxOMark, Galaxy S10 5G'deki önemli bir değişikliğin telefonun kutudan çıktığı haliyle 4K video kaydı yapabilmesi olduğunu söylüyor. 4K video kaydını destekleyen diğer Galaxy telefonlar, varsayılan olarak Full HD kayıt yapıyorlar. Bunun yanında ön kamera, içeride daha dengeli bir odaklanma performansı sergiliyor.
DxOMark, Galaxy S10 5G'deki fark edilir geliştirmelere rağmen Galaxy S10 Plus'ın halen müthiş bir kameraya sahip olduğunu söylüyor.
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