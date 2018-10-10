Galaxy S10, Ayrı Bir NPU ile Gelebilir!
Samsung'un bir sonraki mobil işlemcisi Galaxy S10'da kullanılırsa, telefon ayrı bir yapay zeka işlemcisine sahip olabilir!
Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S10'da yer alması beklenen mobil işlemci, muhtemelen birkaç ay içinde ortaya çıkacak. Çin'den gelen bir rapora göre işlemci, firmanın ikinci nesil sinir işleme birimine sahip olacak.
Yonga üzerindeki sinir işleme birimi (NPU), yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamalarına daha fazla güç sağlıyor. Bu sayede yapay zeka işlemleri, ana işlemciye fazla yük binmeden gerçekleştirilebiliyor.
Sızıntıyı paylaşan Çinli kaynak, eski bir Samsung baş donanım tasarım mühendisinin LinkedIn profiline rastladığını söylüyor. Söz konusu profilde çalışan, Samsung'un ikinci nesil NPU'sunun tasarımı üzerinde çalıştığından bahsediyor. Profilin gerçek olup olmadığı ise doğrulanmış değil ve bu tür bir şeyi üretmek, aslında hiç de zor değil.
Samsung'un birinci nesil bir NPU'su olsa da onu kullanmıyor. Buna karşın Huawei gibi bazı firmalar, ayrı birer NPU'ya sahip SoC'lerini telefonlarında kullanıyorlar. Huawei'nin beklenen Mate 20 serisi de üzerinde ayrı bir NPU barındıran Kirin 980 yonga setiyle gelecek.
Samsung'u yongasının teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Firmanın resmi tanıtımdan önce ipucu vermesi beklenmiyor. Tanıtım ise tarih kendini tekrar ederse, yıl sonundan önce gerçekleşebilir. Bu durumda işlemciyi kullanan ilk telefon, önümüzdeki sene tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S10 olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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