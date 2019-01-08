Galaxy S10 CES'te Yok Ama 5G Planları Var
Las Vegas'taki etkinlikte Galaxy S10'a rastlamanız mümkün değil ancak Samsung'un 5G planları hakkında yeni bilgiler yakalayabilirsiniz
CES koridorlarında Galaxy S10'a rastlama ihtimaliniz yok, ancak Las Vegas'ta Samsung'un gelecekteki telefonları hakkında önemli şeyler konuşuluyor.
Samsung CEO'su ve başkanı HS Kim, firmanın CES'teki basın konferansında "bu senenin ilk yarısında piyasaya 5G'li telefonlar süreceğiz," dedi ve "5G şimdi burada" iddiasında bulundu. Kim'e göre Samsung, AT&T, Verizon ve Sprint gibi 5G'ye hazır sağlayıcılarla ortak çalışma içerisinde. Kim, Samsung'un ticari 5G'nin kullanıma açılmasıyla ilgili ilk FCC onayını alacak firma olduğunu da iddia etti.
Samsung yöneticisinin açıklamaları, firmanın ilk 5G'li telefonu piyasaya sürmek için çaba içerisinde olduğunu gösteriyor. Samsung'un OnePlus, Motorola gibi rakipleri de kendi 5G'li telefonlarını üretmek için çalışmalar içerisindeler.
CES 2019'da Samsung Galaxy S10'un bazı modellerinde kullanılacak Snapdragon 855 işlemci hakkında da bilgiler ortaya çıktı. 7nm boyutundaki Snapdragon 855, altı ay önce piyasaya sürülen Galaxy Note 9'dan önemli ölçüde daha güçlü. Yeni işlemcinin Snapdragon 845'e kıyasla kamera ve 5G destekli X50 modem alanlarındaki geliştirmeleri hissedilir seviyede olacak.
Galaxy S10'un tanıtımı bir aydan biraz uzun bir süre içerisinde yapılacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın