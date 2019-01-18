Galaxy S10, Ekran Koruyucusuyla Çalışmayabilir

Bu bilgi doğruysa Galaxy S10'un ekran içi parmak sensörü, ilginç bir kısıtlamayla gelebilir!

Galaxy S10, Ekran Koruyucusuyla Çalışmayabilir

Samsung'un Galaxy S10'da kullanacağı ekran içi parmak izi tarayıcısı, bazı kullanıcılara kolaylıktan çok zorluk getirebilir. Kılıf üreticisi Armadillotek, kendi ekran koruyucularını Galaxy S10 ile test ettiğini ve parmak izi tarayıcısı sensörünün ekran koruyucusu üzerinden çalışmadığını söyledi.

Sadece bir kılıf üreticisinin yaptığı test, hiçbir ekran koruyucusunun çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden emin olmadan önce biraz beklemekte fayda var. Galaxy S10, martta satışa sunulacak ve Samsung'un böyle bir sorunu düzeltmesi için çok geç olabilir. En ucuz Galaxy S10 modelinin böyle bir sorun yaşamayacağı neredeyse kesin, çünkü parmak izi tarayıcısı yan tarafında bulunuyor.

Bununla birlikte Samsung, ekran koruyucularında böyle bir sorun yaşarsa, kullanıcılar pahalı telefonlarını koruyamamaktan yakınabilir ve durum bir fiyaskoya dönüşebilir.

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