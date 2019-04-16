Galaxy S10 Kamerasına Gece Modu Geliyor
Samsung Galaxy S10 için özel bir gece modu üzerinde çalışıyor. Peki, bu gece modu ne gibi özellikler barındıracak?
- Ercan Uğurlu
Amiral gemisi akıllı telefonlar arasında kuşkusuz kamera konusunda büyük rekabet var ve şu an kamera bayrağı Huawei'nin elinde duruyor. Zira gerek Mate 20 Pro gerek yeni P30 Pro modelleriyle kamera konusunda başarılı işe imza atan Huawei, bu telefonların kameralarında özel bir gece modu da bulunduruyor bildiğiniz gibi. Böylece birden fazla fotoğrafla, parlaklığı açılarak çekilen fotoğraflarla ortaya uzun pozlamada başarılı sonuç çıkabiliyor. Google tarafında da benzer bir gece modu mevcut bilindiği gibi. Şimdi bunlar arasında Samsung da katılıyor.
Samsung'un uzunca bir süredir Bright Night adında Galayx S10'a özel bir gece modu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Hatta telefonun tanıtılırken bu özellikle beraber gelmesi bekleniyordu, fakat olmadı. Yeni gelen haberlere göre ise, Samsung artık bu özelliği Galaxy S10'a eklemeye hazır. Yeni gelecek bir güncelleme ile Galaxy S10'lara Bright Night modu yerleştirilecek.
Ice Universe tarafından ortaya çıkan sızıntıya göre Samsung, bu ay içinde veya mayıs ayında bir güncelleme yayınlayarak Bright Night kamera modunu Galaxy S10 için serbest bırakacak. Özel bir kamera algoritması içerecek olan Birght Night'ın, Galaxy S10'la gece çekilen fotoğrafları parlatması bekleniyor. Samsung, bu özel modla ne kadar başarılı olacak, göreceğiz.
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