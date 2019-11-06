Galaxy S10 Lite, İşte Böyle Görünecek

Samsung'un ABD Patent Ofisi'nde başvurup aldığı bir patent, Galaxy 10 Lite'ın görünümü hakkında ipucu veriyor olabilir.
Patent, ön taraftan Galaxy 10 Plus'a çok benzeyen bir cihazı gösteriyor. Telefonun ön yüzünde, sağ üst köşede iki kamera bulunuyor. Arkada ise dikey olarak dizilmiş iki kamera var. LED ışık, bu iki kameranın sağında yer alıyor ve Galaxy S9 Plus'takine benzer bir görünümü ortaya çıkarıyor. Hatta telefon, Samsung'un 2017'de ortaya çıkan çift arka kameralı Galaxy S8 prototipine çok benziyor.
Ancak patentlerde görünen tasarımların veya ürünlerin gerçeğe dönüşeceğinin hiçbir garantisi bulunmuyor. Yine de patentin gösterdikleri, Galaxy S10 Lite'ın tasarımıyla ilgili ipuçları veriyor olabilir. Telefonun son tasarımı bu patenttekine benzerse, bizce bu sürpriz olmayacaktır.
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