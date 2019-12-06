Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite için Yeni Tarih

Yeni iddiaya göre uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, işte bu tarihte gelecek!

Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite için Yeni Tarih

Yeni dedikodulara göre Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, beklediğimizden daha geç bir tarihte gelebilir.

Telefonun Hindistan'da aralık ayında tanıtılacağını söyleyen 91mobiles, yeni bir iddiada bulundu ve cihazların Hindistan tanıtımının Ocak 2020 ortasında yapılacağını söyledi. Bununla birlikte Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite'ın Hindistan'a özel olmayacağını belirtmekte fayda var.

Yeni tarih doğruysa, Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite aralıktaki "tatil sezonuna" yetişmeyecek demektir. Görünüşe bakılırsa 2020 yılı, Galaxy S11, Galaxy A 2020 ve Galaxy Fold 2 gibi cihazlarla Samsung için yoğun bir sene olacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Mars'tan Bir Büyüleyici Kare Daha
ASUS ROG Zenith II Extreme Rekor Kırdı
20109 YouTube Rewind Farklı Olacak!
PlayStation 25 Yaşında: İşte Unutulmayanlar!
Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite için Yeni Tarih

 

 