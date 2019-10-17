Galaxy S10 Lite'tan Yeni Bilgiler Geliyor!
Samsung'un üzerinde çalıştığı söylenen ve ucuz bir fiyata satılması beklenen Galaxy S10 Lite'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı!
Üzerinde çalışıldığı ortaya çıkan Samsung Galaxy S10 Lite'ın renk seçenekleri de ortaya çıkmış gibi görünüyor. Samsung'u yakından izleyen Sammobile'a göre telefonun renk seçenekleri arasında beyaz, siyah ve mavi bulunacak.
Galaxy S10 serisi, Prism Black, Prism White, Prism Blue ve Prism Green renk seçenekleriyle gelmiş, serinin uygun fiyatlı telefonu Galaxy S10e, ek olarak Canary Yellow renk seçeneğini sunmuştu. Yeşil veya sarı seçeneklerinin Galaxy S10 Lite'a da eklenip eklenmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Hafif bir gradyan efektine sahip olan Aura Glow seçeneği ise amiral gemilerine ayrılmış gibi görünüyor, bu nedenle Galaxy S10 Lite'a gelmeyebilir.
Galaxy S10 Lite'ın donanımsal olarak Galaxy A91'den bir farkı bulunmuyor. 6,7 inç Full HD+ ekrana sahip telefonda Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM, 128GB genişletilebilir depolama, 4.500mAh pil ve 45W süper hızlı şarj bulunuyor. Arka yüzünde 48MP, 12MP ve 5MP kameralara yer veren telefonun önde 32MP sensörle gelmesi bekleniyor.
Son olarak Sammobile, Galaxy Note 10'un da bir Lite sürümünün yolda olduğunu iddia ediyor. Bu modelin teknik özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi yok.
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