Galaxy S10 Plus, Gerçek Hayatta Göründü

Samsung Galaxy S10 Plus'ı gerçek hayatta, çalışır halde ilk kez görmüş olabiliriz!

Galaxy S10 Plus, Gerçek Hayatta Göründü

Galaxy S10 serisinin tanıtılmasına yalnızca bir ay kaldı ve telefonlardan büyük olanı ilk kez görüyor olabiliriz.

Reddit'te paylaşılan bir fotoğrafta Galaxy S10 Plus'ı bir kılıfın içerisinde görüyoruz. Bu telefonun gerçekten Galaxy S10 Plus olduğunu kanıtlamak mümkün değil, ancak sağ üst taraftaki ön kamera bölümü, bu cihaz gerçekten Galaxy S10 Plus olabileceğini söylüyor. Fotoğrafın kalitesi düşük ve yalnızca ön yüzü görebiliyoruz, ancak ekran çerçevesinin ince olduğu kesin.

Reddit'ten bir başka kullanıcı, aynı telefona sahip olduğunu ve telefonun gerçekten Galaxy S10 Plus olduğunu söylüyor. Yine de sızıntıya dikkatle yaklaşmakta fayda var.

Telefonu kullananlar, yüz tanımanın ekran içi parmak izi tarayıcıdan hızlı çalıştığını (çünkü parmağınızı nereye koyacağınız her zaman gösterilmiyor) ve kamera deliğinin kullanım sırasında fark edilmediğini iddia ediyorlar. Son olarak Galaxy S10 Plus'ın bir iris tarayıcısıyla gelmediği konusunda fikir birliği var.

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