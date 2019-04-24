Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro'yu Testte Geçti
Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro ile yapılan bir hız testinde Samsung'un telefonu galip çıktı! Ancak...
Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro, kağıt üzerinde çok farklı görünmüyor ancak en azından bir test, Samsung'un amiral gemisinin daha iyi olduğunu söylüyor.
PhoneBuff'ın gerçekleştirdiği testlerde isabetli sonuçlara ulaşmak için bir mekanik kol kullanıldı. Bu şekilde tüm test, ilk testin sonuçlarını doğrulamak için iki cihazda tekrarlandı. Galaxy S10 Plus bu testten galip çıkmayı başardı. PhoneBuff, Samsung'un RAM yönetiminin telefonu öne çıkarmış olabileceğini düşünüyor.
Testte PhoneBuff'ın Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855 işlemcili modelini tercih ettiğini belirtelim. Yani iki model de çok benzer özelliklere sahipti ve bu nedenle yazılım, testte önemli rol oynadı.
PhoneBuff'ın önceki testlerinde Snapdragon 855'li Galaxy S10 Plus modeli, Exynos 9820 işlemcili modeli geçmişti. Yani test Galaxy S10 Plus'ın Avrupa sürümüyle yapılsaydı, Huawei'nin telefonu da kazanabilirdi.
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