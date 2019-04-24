Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro'yu Testte Geçti

Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro ile yapılan bir hız testinde Samsung'un telefonu galip çıktı! Ancak...

Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro'yu Testte Geçti

Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro, kağıt üzerinde çok farklı görünmüyor ancak en azından bir test, Samsung'un amiral gemisinin daha iyi olduğunu söylüyor.

Huawei P30 Pro vs. Galaxy S10+ Speed TestHuawei P30 Pro vs. Galaxy S10+ Speed Test
Start your free website using Wix: Big thanks to Wix for sponsoring this video. Speed test between Huawei P30 Pro and Samsung Galaxy S10+ to see which Android manufacturer's flagship smartphone is faster. Speed Test Rankings: Galaxy S10 (Exynos) vs. Galaxy S10 (Snapdragon): SUBSCRIBE HERE: FOLLOW ME HERE: About PhoneBuff: It's not official until it's done #phonebuffstyle! Home of the best smartphone speed tests, drop tests, and battery tests. Send Products To: PhoneBuff 23811 Washington Ave 110-394 Murrieta, CA 92562 With Wix artificial design intelligence (or ADI), you can you build a website right from your smartphone! Just answer a few questions, upload some photos, and pick a theme that best matches your style. After that, just let ADI do the rest and build a website that looks great on both mobile and desktop! Huawei P30 Pro vs. Galaxy S10+ Speed Test PhoneBuff

PhoneBuff'ın gerçekleştirdiği testlerde isabetli sonuçlara ulaşmak için bir mekanik kol kullanıldı. Bu şekilde tüm test, ilk testin sonuçlarını doğrulamak için iki cihazda tekrarlandı. Galaxy S10 Plus bu testten galip çıkmayı başardı. PhoneBuff, Samsung'un RAM yönetiminin telefonu öne çıkarmış olabileceğini düşünüyor.

Testte PhoneBuff'ın Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855 işlemcili modelini tercih ettiğini belirtelim. Yani iki model de çok benzer özelliklere sahipti ve bu nedenle yazılım, testte önemli rol oynadı.

PhoneBuff'ın önceki testlerinde Snapdragon 855'li Galaxy S10 Plus modeli, Exynos 9820 işlemcili modeli geçmişti. Yani test Galaxy S10 Plus'ın Avrupa sürümüyle yapılsaydı, Huawei'nin telefonu da kazanabilirdi.

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