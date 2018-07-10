Galaxy S10 Plus, Toplam 5 Kamerayla Gelebilir!

Önemli yeniliklerle gelmesini beklediğimiz Galaxy S10'un toplam kamera sayısı, yeni bilgiye göre 5'e ulaşacak!

Galaxy S10 Plus, Toplam 5 Kamerayla Gelebilir!

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