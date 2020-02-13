Galaxy S10 Serisine Galaxy S20 Özellikleri Geliyor!

Samsung, Galaxy S20 tanıtımı sırasında, geçen seneki amiral gemisi Galaxy S10'a bazı yeni özellikleri getireceğini de müjdeledi!

Galaxy S10 Serisine 150 Dolar İndirim

Samsung'un dün Galaxy S20 serisini ve Galaxy Z Flip'i tanıttığı sırada geçen seneki amiral gemisi Galaxy S10'un fiyatında yapılacak indirimin 150 dolar olacağını da duyurdu. Firma, Galaxy S20'nin bazı işlevlerini Galaxy S10'a yazılım güncellemesiyle getirmeyi de planlıyor.

Galaxy S10 serisinin tamamı, artık 150 dolar daha ucuz. Yani 749 dolar fiyatla çıkış yapan Galaxy S10, artık 599 dolara satın alınabiliyor. 899 dolarlık Galaxy S10'un fiyatı ise şimdi 749 dolar. Son olarak Galaxy S10 Plus'ın fiyatı, artık 999 dolar değil 849 dolar.

Firma, şimdiye kadarki fiyat indirimlerini sessizce yapmıştı, ancak bu indirimler dün ilk kez bir duyuruyla yapıldı. Yapılan indirimler, Galaxy S10'un Galaxy S20 ile birlikte satılmaya devam edileceğini de doğruluyor. Galaxy S20 serisi 999 dolar gibi yüksek bir fiyat düzeyinden başladığından, bu gayet normal. Galaxy S10 ise bir yaşında olsa da fiyatının karşılığını hala veren bir telefon.

Galaxy S10'un fiyatının satıcılar tarafından sıkça indirildiğinden, telefonları açıklanan fiyatların da altında bulmak mümkün olacaktır.

Samsung, Galaxy S20'nin bazı özelliklerini Galaxy S10 serisine getirmeyi amaçlıyor ancak firma, bu özelliklerin hangileri olduğunu belirtmedi. Yenilenen donanımla ilişkili işlevlerin Galaxy S10'a gelmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

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