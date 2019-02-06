Galaxy S10 Wi-Fi 6 Teknolojisini Destekleyecek
Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10, yakın zamanda tanıtılan bağlantı standardını destekleyerek sorunsuz bağlantı kuracak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung Galaxy S10 modelleri, Wi-Fi 6 standardı ile uyumlu ilk akıllı telefon modellerinin arasında olabilir. Droid Life taraıfından ortaya çıkarılan FCC dosyaları, yeni amiral gemisi serisinin üç modelinin de geçtiğimiz haftalarda teknoloji gündemine giren Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyeceğini gösteriyor.
Henüz bu yeni veri aktarımı teknolojisini destekleyen modem ve yönlendiriciler yaygınlaşmamış olsa da Güney Koreli teknoloji devi, yeni akıllı telefon modellerini bir sonraki Wi-Fi teknolojisine şimdiden hazır tutmak istiyor.
Eğer Wi-Fi 6 ismi size yeni geliyorsa, bunun sebebi teknolojinin gerçekten de yeni olmasına dayanıyor. Wi-Fi Alliance (Wi-Fi Birliği), kablosuz veri iletimi teknolojisinin uygulama alanlarına düzenleme getirirken bir yandan da yeni veri aktarım teknolojilerinin nasıl adlandırılacağı ile ilgili yeni yönergeleri yayınladı. Yeni yönergeye göre 2014 yılında tanıtılan ve bugün kullanılan Wi-Fi 802.11ac teknolojisi, bundan sonra Wi-Fi 5 olarak anılacak ve Wi-Fi 802.11ax adı altında geliştirilen yeni teknoloji Wi-Fi 6 ismi ile tanıtılacak. Yeni kablosuz bağlantı teknolojisinin sertifikalandırılması da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlayacak.
Peki yeni standart neleri getirecek? Bu sorunun cevabı kısaca daha yüksek performans ve daha yüksek veri erişim hızları olacak ancak farklı cihazlar için yeni standardın getirileri farklı olacak. Bir diğer deyişle yeni standart Galaxy S10 serisine ait akıllı telefon modellerini diğer modellere göre daha yüksek erişim hızlarına ulaştırmak zorunda değil ancak kalabalık ve bağlantı paylaşımında zorluklar yaşanan ev ağlarında bu teknoloji, yeni Galaxy amiral gemilerine yardımcı olabilir. Elbette ki son standartları sağlayacak bir kablosuz veri aktarımı teknolojisi teknik olarak daha hızlı veri erişimini sağlayacaktır ancak bunu sağlayabilmek için öncelikle Wi-Fi 6 destekli bir modem veya yönlendirici edinmek gerekiyor.
Galaxy S10'un Wi-Fi 6 standardını sağlayan Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacak olması, söz konusu kablosuz iletişim teknolojisinin 2019 yılının ilerleyen aylarında tanıtılacak birçok amiral gemisi modelinde de görüleceğini gösteriyor. Ancak en yeni donanımların Wi-Fi 6 standardını sağlamak için gerekli olup olmadığı sorusu henüz cevap bulmuş değil.
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