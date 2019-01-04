Galaxy S10'dan İlk Gerçek Fotoğraf Sızdı
Şimdiye kadar çizimlerini gördüğümüz Galaxy S10'dan ilk gerçek görüntü internete sızdı!
Galaxy S10'un yenilenen "delinmiş" ekran tasarımı, bugünkü bir sızıntıyla ortaya çıktı.
Önceki Galaxy S10 dedikoduları, telefonun çentik alanını küçültmek için ön kamerayı bir deliğe yerleştireceğini söylüyordu. Ancak telefonu daha önce gerçek bir fotoğrafta görmemiştik. Yeni paylaşılan bu görüntü, bir çizim değil ve genellikle güvenilir olan sızıntı kaynağı Evan Blass'tan geliyor.
Blass'ın bir sonraki tweet'ine göre Galaxy S10, telefon ve saat gibi diğer cihazları kablosuz şarj edebilme yeteneğine sahip olacak. Bu özelliği geçen sene Ekim'de çıkan Huawei Mate 20 Pro'da görmüştük. Samsung, bu "ters kablosu şarj" fikrini yaygınlaştırmak, Huawei'nin satılmadığı ABD gibi pazarlara yaymak istiyor olabilir.
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