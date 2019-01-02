Sızıntıya Göre Galaxy S10'un Kavisi Azalacak!
Yeni kılıf sızıntısı, Galaxy S10'un "daha düz" bir ekranla geleceğini söylüyor!
Galaxy S10 ve S10 Plus'a ait ekran koruyucular, Samsung'un bu defasında ekran kavisini minimum düzeyde tutacağını gösteriyor.
Olixar'a ait ekran koruyucuların göründüğü bir video, Mobile Fun tarafından yayınlandı. Koruyucuların boyutlarının 6,1 inç ve 6,4 inç ekranlarla gelecek olan Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın ekran boyutlarıyla eşleştiği gözleniyor. Koruyucu, ekran alanının Galaxy S9'a kıyasla fark edilir ölçüde arttığını gözler önüne seriyor. Bunda incelen çerçevenin ve delikli Infinity-O ekranın payı var.
Samsung, Galaxy S8 ile birlikte kavisli ekranlara geçiş yapmıştı. Galaxy S8 ve S9'un ekranları, sağ ve sol kenarlarında kavisli bir yapıya sahip. Galaxy S10'un bir modelinin düz bir ekranla geleceği söyleniyordu. Görünüşe göre kavisli olan modeller de kavisi eskisi kadar vurgulamayacak.
Tabi, bu ekran koruyucuları Galaxy S10'u tam olarak yansıtmıyor da olabilir. Nihayetinde bu ürünler Samsung tarafından üretilmiyor.
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