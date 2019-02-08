Galaxy S10e, Galaxy S8'in Hatasını Tekrarlayabilir
Galaxy S8 ve Note 8 modellerinin tasarımında parmak izi sensörüne verdiği yer ile eleştirilen Samsung, hatasını tekrarlamak üzere olabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri geçtiğimiz gün sızdırıldı ve yeni akıllı telefon modellerinin tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ise bir ekran içi parmak izi okuyucu sensörü bulundurması beklenmeyen "ucuz Galaxy S10" modeli Galaxy S10e üzerindeki parmak izi okuyucusunun telefonun yan kısmında, güç butonunun üzerinde bulunmasıydı.
Samsung'un amiral gemisi cihazlarının tasarımında parmak izi okuyucusuna verdiği yer çoğu zaman bir eleştiri konusu oldu. Güney Koreli teknoloji devinin bu sorunu Galaxy S10 ve S10+ modellerinde sunacağı ve parmak izi sensörünü ergonomik olarak uygun bir yerde konumlandırmasını sağlayacak olan ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisi ile çözeceği düşünülüyor.
Ancak bu teknoloji, iddialara göre tüm Galaxy S10 modellerinde bulunmayacak. Dahası, sızdırılan görseller uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması beklenen Samsung Galaxy S10e modelinin parmak izi okuyucusunun ergonomik olarak oldukça kötü bir yere konumlandırıldığını gözler önüne seriyor. Görsele göre Samsung'un Galaxy S10e modelinde parmak izi okuyucusunu bulunduran güç butonunu telefonun sağ kenarının en üst noktasına konumlandırdığı görülüyor.
Galaxy S10e modelinin Infinity-O ekran teknolojisi sayesinde 5.8 inç boyutundaki ekranını Galaxy S9'a kıyasla daha küçük bir gövdeye sığdıracağı aşikar. Bu sebeple kullanıcıların telefonu kavrarken sorun yaşamayacağı düşünülebilir ancak parmak izi sensörünün alışılmadık konumu, bazı kullanıcıları rahatsız edebilir.
Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modellerinde parmak izi okuyucusunu kamera ile aynı hizada konumlandırdığı için eleştirilmiş, Güney Koreli teknoloji devi ise bu eleştirileri dikkate alarak Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 modellerinde parmak izi okuyucusunu ergonomik olarak daha uygun bir konuma getirmişti.
Samsung'un Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde sunacağı ekrana dahil parmak izi okuyucusu ile bu sorunun tamamen çözüleceği düşünülse bile Samsung, Galaxy S10e'nin tasarımı ile bu alanda bir adım geriye gitmiş ve kompakt bir amiral gemisi modelinin tasarımı konusunda büyük bir hata yapmış olabilir.
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