Galaxy S10'un Ekranı, "Hoparlörlü" Olabilir!
Galaxy S10'un ekran alanını artırmak isteyen Samsung, yeni raporlara göre ilginç bir çözüm buldu!
Samsung'un "çentik" fikrine pek sıcak bakmadığı biliniyor. Firma, üst seviye telefonlarını farklılaştırmak için yeni yollar arıyor ve Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, hem ekran, hem de hoparlör gibi çalışan bir teknolojiden bahsediyor.
Rapora göre Samsung, ses çıkarabilen OLED teknolojisini önümüzdeki sene piyasaya sürmeye hazır. Bu teknolojinin ilk görüneceği telefon ise 6,2 inçlik Galaxy S10 olabilir. Cihazın ekranının titreşim ve kemik iletimini kullanarak 100 - 8000Hz aralığındaki sesleri iletebileceği söyleniyor. Titreşim çok hafif olduğundan sesi sadece telefonu kulağınıza yasladığınızda duyabiliyorsunuz. Sesi duyabilmek için telefonun üst yarısını kulağınıza yaslamanız gerekiyor.
Samsung, bu teknolojiyi geçen ay Society of Information Displays'de gösterdiği için raporun güvenilir olduğu söylenebilir. Dahası bu tür teknolojiler, telefonlarda zaten kullanılıyor. Vivo'nun henüz tanıttığı bir telefon, sesi benzer bir teknolojiyle iletiyor ve yüzde 92'nin üzerinde ekran-gövde oranı sunuyor.
Galaxy S10'un ön yüzünde iris tarayıcısı, ön kamera gibi bileşenler de olacağı için telefonun ön yüzünün tamamen ekrandan oluşmasını beklemeyin. İddialar arasındaki 3D kamera da ön yüzde yer kaplayabilir. Ancak kulaklığın kaldırılması, ekranın biraz daha büyütülmesini sağlayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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