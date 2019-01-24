Galaxy S10'un Kamerası, CEO Emriyle Geliştirildi
Samsung'un kamera karşılaştırmalarında Apple ile Huawei'nin gerisinde kalması, şirketin başındaki isimleri harekete geçirdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S10'un geliştirilme süreci hakkında ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Güney Kore medyasında yankı bulan haberler, Samsung'un yeni amiral gemisi modelinde bulunacak bir takım geliştirmeleri Samsung'un varisi ve yardımcı başkanı Lee Jae-yong'a borçlu olduğumuzu gösteriyor.
The Korea Herald'a göre Samsung, Galaxy S10'un kamera özellikleri için fazladan mesai harcadı. Samsung, kamera departmanında Apple ve Huawei gibi devlerle sıklıkla karşılaştırılıyor ve bu karşılaştırmalardan birçoğunda Samsung Amerikan ve Çinli rakiplerinden geride kalıyordu.
Samsung'un varisi konumunda yer alan Lee Jae-yong ise yeni amiral gemisi modelinin kamera özellikleri ile özellikle ilgileniyor. Galaxy S10 serisi, Samsung'un üç arka kamera taşıyan ilk amiral gemisi modeli olacak. Serideki bir modelin dört arka kamera taşıyıp taşımayacağı ise hala bir tartışma konusu.
Emrin büyük yerden gelmesinin sebebi ise Lee Jae-yong'un Avrupa'ya yaptığı iş gezisi olarak göze çarpıyor. Lee Jae-yong, gezi sırasında uğradığı bir akıllı telefon dağıtımcısında rastladığı bir çalışana akıllı telefonlar hakkındaki kişisel tercihlerinin ne olduğunu sordu. Çalışan, iPhone markasını Galaxy'e tercih ettiğini belirtip buna sebep olarak Apple akıllı telefonlarının kamera özelliklerinin daha iyi olmasını öne sürdü.
Yetkili, sözlerine "Sorunun temeli, Galaxy akıllı telefonlarının çektiği fotoğrafların kalitesinin farklı kişiler tarafından karşılanmasında yatıyor. Çoğu kullanıcı, Galaxy akıllı telefon modellerinin çektiği fotoğrafları canlı renkleri için tercih ederken birçok kullanıcı için de bu canlılığın göz yorucu olduğunu ve renklerin keskin olmasının kullanıcıları rahatsız ettiğini belirtiyor." ifadelerini de ekledi.
Samsung'un akıllı telefon modellerinin çekilen fotoğrafları özellikle keskinleştirerek sahte bir detaylılık hissiyatı verdiği, çoğu test merkezinin de değindiği bir sorundu. Bu konuda yakın zamanda Galaxy Note 9 modelinde iyileştirmeler yapılması, Samsung'un bu sorunun farkında olduğunu gösteren en büyük kanıt durumunda ancak elbette ki bu konuda daha fazlasının yapılabileceği bariz. Bu bilgiler ışığında Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S10'un renk ve detay açısından çok daha isabetli fotoğraflar çekebileceğini söyleyebiliriz.
Elbette ki bu bilgilerin doğruluğu hakkında cihaz test edilmeden önce bir yorum yapmak mümkün olmayacak. Samsung'un yeni amiral gemisi serisinin yanı sıra katlanabilir telefon modeli Galaxy F'yi de 20 Şubat tarihinde tanıtması bekleniyor.
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