Samsung Galaxy F'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği hakkında Galaxy S10'u gölgede bırakacak bir detay ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un Galaxy Unpacked 2019 etkinliğini 20 Şubat'ta düzenleyeceğini duyurmasının ardından Samsung Galaxy S amiral gemisi serisinin yeni üyeleri olacak Galaxy S10 ailesi için nefesler tutulmuştu. Ancak Paris'te ortaya çıkan bir billboard reklamı, Samsung'un yeni amiral gemisinin tanıtımda sahneyi çok daha büyük bir ilgi odağı ile paylaşacağını ortaya çıkardı.
Paris'in ünlü Place de la Concorde meydanındaki billboard reklamı, Samsung'un merakla beklenen katlanabilir telefon modelini de aynı Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağını ortaya çıkardı.
Samsung logosunun altında bulunan ve Güney Kore'nin kullandığı Hangeul alfabesi ile yazılanların anlamları, sırasıyla "Gelecek katlanarak açılıyor" ve "Şubat'ın yirminci günü" şeklinde.
Samsung'un bu müthiş ve oldukça açık mesajı, Samsung'un katlanabilir cihazının Samsung Galaxy S10 ile birlikte tanıtılacağı dedikodularını da resmi olarak doğrulamış durumda. Samsung Galaxy X veya Samsung Galaxy F ismi ile de duyduğumuz katanabilir akıllı telefon modeli, Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin yanı sıra Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak. Tanıtım, 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinden bir hafta önce düzenlenecek.
Tüm bu net bilgilerin ışığında hala henüz bilinmeyen birçok detay bulunuyor ve tüm bu detaylar, Samsung'un etkinliğinde açığa kavuşacak. Samsung, etkinliği internet sayfası üzerinden de canlı olarak yayınlayacak. Etkinlik, 20 Şubat 2019 tarihinde Türkiye saati ile 16.00'da yapılacak. Samsung'un elindeki tüm kozları oynayacağı bu tanıtımı CHIP Online üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın