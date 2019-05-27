Galaxy S10'un Kırmızısı da Geliyor!
Samsung Galaxy S10 serisi, piyasaya çıkışının aylar sonrasında dikkat çekici yeni bir seçeneğe daha kavuşuyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung Galaxy S10 halihazırda çeşitli renk seçenekleriyle geliyor ancak geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre Samsung'un amiral gemisi serisi daha da renklenecek. 'Cardinal Red' ismiyle sızdırılan yeni bir renk seçeneğinin kısa bir süre sonra stoklara girmesi bekleniyor.
Parlak kırmızı renk seçeneği ile gelecek Galaxy S10 ve S10+ modellerine ait görüntüler -güvenilir bir kaynak olan- Roland Quandt tarafından paylaşıldı. Eğer bu sızıntılar doğru ise, bu renk seçeneğinin S10 serisine ait en göz alıcı renk seçeneklerden biri olarak Canary Yellow'a katılacağını söyleyebiliriz.
Quandt'a göre kırmızı ton hem Samsung Galaxy S10 hem de Samsung Galaxy S10 Plus için geçerli olacak ancak bir takip tweet'inde olduğu gibi her bölgede satışa sunulacak gibi görünmüyor. Samsung'un yeni renk seçeneği ilk olarak Batı Avrupa ve Rusya'da satışa sunulabilir. Bu durumda, ABD'de ya da Avustralya'daysanız bu konuda şanssız olabilirsiniz.
Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.
More pics (scroll to bottom):— Roland Quandt (@rquandt) May 21, 2019
S10: https://t.co/1MeZIoFaME
S10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pT
Quandt bu renk seçeneğinin stoklara ne zaman geleceği konusunda kesin bir tarih vermedi. Rus haber kaynağı mobiltelefon.ru ise Rusya'daki mağazalardan ön sipariş vermenin mümkün olacağını öne sürüyor, ancak bu kaynak da bunun ne zaman olacağını belirtmekten geri duruyor.
Galaxy S10 ve S10+'ın yeni renk seçeneği görünüşte diğer Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleriyle aynı fiyata sahip olacak. Yani göz alıcı kırmızı renk seçeneği için daha fazla ödeme yapmanız gerekmeyecek.
Yeni renk seçeneği Samsung Galaxy S10'un şu anda mevcut olduğu Prizma Beyaz, Prizma Siyah, Prizma Yeşil, Prizma Mavi, Kanarya Sarı ve Flamingo Pembesi renklerine katılacak. Galaxy S10 Plus bu seçeneklerin hepsinde mevcut ve Güney Koreli dev, bunun yanı sıra S10+ için ek olarak Seramik Beyaz ve Seramik Siyah seçeneklerini de bulunduruyor.
Samsung'un giriş seviyesi amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S10e'nin Cardinal Red seçeneğine sahip olacağına dair hiçbir bulgu yok. Ancak bu model de ürün yelpazesinin geri kalanı ile birçok renk seçeneği paylaşıyor. Bunun yanı sıra Apple ve Samsung dahil olmak üzere birçok dev markanın özellikle giriş seviyesi modeller için çok sayıda renk çeşidi sunmayı alışkanlık haline getirmiş olması nedeniyle S10e'nin de bu renk seçeneğine kavuşmasını bekliyoruz.
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