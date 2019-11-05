Galaxy S11'de "Başka" Bir 108MP Kamera Olacak

Samsung'un 2020 amiral gemisi Galaxy S11'in 108MP kamerayla geleceği söyleniyordu. Bunun nedeni, firmanın böyle bir lens tanıtmasıydı. Ancak yeni bir dedikodu, Samsung'un henüz bilinmeyen 108MP'lik bir lens kullanacağını söyledi.
Güvenilir kaynaklardan @UniverseIce'ın Twitter'da yazdıklarına göre Samsung, "yeni" bir 108MP sensör kullanacak. Bu sensörün hangisi olduğu belli olmasa da, Samsung'un tanıttığı lensin ikinci nesli olabilir. Lensin özellikleri arasında daha iyi düşük ışık performansı ve kayıpsız 6K video kaydı bulunuyor.
Samsung'un Galaxy S11'de henüz duyurulmamış bir lens kullanması, telefon kameralarında rekabet yoğun olduğundan mantıklı olabilir. Bu nedenle bizce dedikodunun doğru çıkma ihtimali var. Önümüzdeki aylarda Galaxy S11 hakkında çok daha fazla ve daha net şeyler duymayı bekleyebiliriz.
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