Galaxy S11'den Bol Lensli Kılıf Sızıntısı

Bir süre önce detaylı çizimlerini gördüğümüz Samsung Galaxy S11 ve Galaxy S11e'den şimdi de kılıf çizimleri ortaya çıktı.
SlashLeaks tarafından paylaşılan çizimlerde ön yüzünde delikli tek kamera bulunan bir cihaz görünüyor. Ekranın Galaxy S10'a kıyasla daha az kavisli olduğu söylenebilir. Arka yüzün büyük bölümü kılıfla kaplı, ancak sol üst köşede dikdörtgen şekilli kamera bloğunu görebiliyoruz. Galaxy S11e'de bu alanda üç kamera bulunurken Galaxy S11'de beşe kadar kamera olabilir.
Bu bilgiler yeni olmasalar da, daha önce duyduklarımızı güçlendiriyor. Kılıf üreticilerinin tasarımla ilgili bazı detayları önceden öğrenme şansı elde ettiği biliniyor. Ancak kılıf üreticilerinin bazen sızıntı ve ilk tasarımlara dayalı çizimler ürettiğine de rastladık. Bu yüzden tüm bu bilgilere kesin gözüyle bakmamakta fayda var.
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