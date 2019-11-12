Galaxy S11'den Büyük Ekran ve 108MP Kamera İpuçları

Samsung'un bir sonraki Galaxy S11 amiral gemilerinden kamera ve ekran boyutu hakkında yeni ipuçları geldi!

Galaxy S11'den Büyük Ekran, 108MP Kamera İpuçları

Samsung'un Galaxy S11 amiral gemisi telefonlarının nasıl olacağına dair bilgiler, gün geçtikte hız kazanıyor. Hafta sonu itibariyle 2020'nin cihazları hakkında birkaç ayrıntı daha ortaya çıktı.

Sızıntılardan biri, Twitter'daki güvenilir sızıntı hesabı @evleaks hesabından geldi. evleaks'e göre Samsung, önümüzdeki sene yine üç Galaxy S telefonu üretecek ve bu telefonların ekran boyutları 6,4 inç, 6,7 inç ve 6,9 inç olacak. Hesabın sahibi Evan Blass'a göre üç telefon da kavisli ekrana sahip olacak, yani Galaxy S10e'nin düz ekranı S11e'ye taşınmayacak.

Blass, telefonların iki küçük modelinin 5G ve LTE/4G modellerinin olacağını söylüyor. En büyük olan "Plus" modeli ise yalnızca 5G seçeneğiyle gelecek.

Bunun yanında XDA Developers, Galaxy Camera uygulamasında 108MP çözünürlükten bahsedildiğini keşfetti. Bu, gelecekteki Samsung telefonlarından birinin bu sensör çözünürlüğüyle gelebileceğini gösteriyor. Bu cihazın Galaxy S11 serisinde olabileceği düşünülüyor.

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Galaxy S11'den Büyük Ekran ve 108MP Kamera İpuçları

 

 