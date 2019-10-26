Galaxy S11 Firmware'i için Geliştirme Süreci Başladı
Samsung'un 2020 amiral gemisi Galaxy S11 için en önemli adımlardan birini daha attığı iddia edildi!
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S11'in firmware yazılımı için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Samsung'u yakından takip eden web sitesi Sammobile'a göre firmware geliştirme süreci, SM-G986B model isimli telefon için başladı. Bu modelin Galaxy S11 serisinde ortadaki bir model olacağına inanılıyor. Siteye göre bu model, 5G ile gelecek ve dünya çapında satılacak. Diğer Galaxy S11 modelleri olan SM-G981 ve SM-G988'in Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus'ın yenilenmiş sürümleri olacağına inanılıyor.
Şu an itibariyle Samsung'un üzerinde çalıştığı 5G'siz bir Galaxy S11 yok gibi görünüyor. Telefon hakkındaki iddialar arasında 5x optik zum ve 108MP arka kamera bulunuyor. Galaxy S11'in tanıtım etkinliğinin Şubat'ın üçüncü haftasında yapılması bekleniyor.
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