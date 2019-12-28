Galaxy S11 Modellerinin Boyut Farkları Göründü

Galaxy S11 serisinden gelen son sızıntı, üç Galaxy S11 modelinin ekran koruyucu filmlerini yan yana gösteriyor.
Gördüğümüz ekran filmleri gerçekten Galaxy S11 modellerine aitse, en küçük Galaxy S11 modelinin bile aşırı büyük olacağından endişe etmenize artık gerek yok. Galaxy S11E'nin S11'den daha küçük olduğu, fotoğrafta açıkça görünüyor.
Önceki dedikoduları doğruysa, Galaxy S11 en az 6,2 inç boyutunda bir ekranla gelecek ve Galaxy S10e'nin 5,8 inçlik ekranını fark edilir derecede büyütecek. Galaxy S11 ve S11 Plus'ın ise sırasıyla 6,7 inç ve 6,9 inç ekranlarla gelmesi bekleniyor. Bu modellerin de ekran boyutları, Galaxy S10 ve S10 Plus'a göre daha büyük.
Galaxy 11'lerin beklenen diğer yenilikleri arasında daha büyük pil, 120Hz ekran tazeleme oranı (en azından S11 Plus için) ve 5G bağlantı desteği var.
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