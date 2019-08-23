Galaxy S11 Nasıl Olacak? İşte Tahminlerimiz
Galaxy Note 10'a bakarak Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin nasıl bir telefon olabileceğini değerlendirdik.
2020'de çıkması beklenen Galaxy S11'i bekliyorsanız, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'a dikkatle bakmanızda fayda var. Galaxy S11 hakkında şimdilik kesin bir bilgi yok ancak Note 10 serisinin özellikleri, Galaxy S11 hakkında önemli ipuçları veriyor olabilir.
Biz de Galaxy Note 10'un sunduklarına bakarak Samsung'un bir sonraki amiral gemisini tahmin etmeye çalıştık.
1. Muhtemelen Kulaklık Girişi Olmayacak
Samsung, kulaklık girişini kaldırmamakta "direnen" firmalardan olsa da, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ta 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor. Bu nedenle girişin Galaxy S11'de de bulunmasını beklemiyoruz.
Günümüz teknolojisine kıyasla saçma gelse de, kablolu kulaklıkları kullanmak için bir USB-C dönüştürücüsüyle uğraşmanız gerekecek.
2. Pili Daha Büyük Olabilir
Galaxy S10'un pil kapasitesi 3.400mAh. Kulaklık girişinden açılacak alan, bu etkileyici görünmeyen pil kapasitesini bir miktar artırmaya yardımcı olacaktır. Heyecan verici bir iyileştirme olmsa da, bu alanda uzun süredir gelişme yaşanmadığından faydalı olabilir.
3. Gövdesi Daha İnce Olabilir
Her şeyi kulaklık girişinin gidişine bağlamak istemiyoruz, ancak Galaxy S11'in gövdesi (hissetmekte zorlanacağınız bir seviyede) daha ince olabilir. Bu, daha ince ve daha modern görünen bir telefon isteyen kullanıcıları memnun edebilir.
4. Deliğin Yeri Değişebilir
Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisinin ön kamerası, ekranın üzerindeki bir delikte bulunuyor. Ancak Note 10, deliği sol üst köşe yerine üstte merkeze yerleştiriyor. Kamera konumu, kullanım açısından çok önemli olmayabilir ancak Galaxy S11'in de ön kamera yuvası, ortaya taşınabilir. Böylece telefon modellerini ayırmak, dışarıdan bakıldığında daha kolay olabilir.
5. Daha Çok Kamerayla Gelebilir
Samsung, amiral gemilerinin kameralarını geliştirmeye önem verdiğinden, Galaxy 11'in daha çok kamerayla geldiğini görebiliriz.
6. 5G Standart Olabilir
Galaxy S10'un ve Note 10 Plus'ın 5G seçenekleri bulunuyor. Ancak Galaxy S11 ile birlikte 5G desteği standart olarak sunulursa, şaşırmayacağız.
7. Tasarım Çok Fazla Değişmeyebilir
İncelen gövde ve yeri değişen ön kamera yuvası dışında büyük bir tasarım değişikliği görmeyebiliriz. Samsung, Galaxy S10'un tasarımında önemli değişiklikler yaptığından, Galaxy S11'de tekrar bir değişiklik yapma olasılığı düşük.
8. Bixby Düğmesi Yok
Sadece Bixby'ye adanmış ancak çoğu kullanıcının kapattığı düğme, Galaxy Note 10'dan kaldırıldı. Galaxy S11'de geri gelme ihtimali bizce düşük. Bixby'yi kullananlar çok şey kaybetmedi çünkü dijital asistan, güç düğmesini basılı tutarak açılabiliyor.
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