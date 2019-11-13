Galaxy S11'in Ön Kamerası Sürpriz Yapabilir!

Samsung, Galaxy S11'in tasarımında bir miktar değişiklik yapmayı planlıyor olabilir. Bu iddianın kaynağı, güvenilir sızıntı kaynaklarından @UniverseIce.
UniverseIce sızıntıları paylaşmaktan bir adım ileri giderek, Samsung Galaxy S11'in bir çizimini de oluşturdu. Sızan bilgilere dayanan bu çizimin resmi bir özelliği yok, bu yüzden çok ciddiye almamakta fayda var.
This is the Galaxy S11 rendering I made, based on the leaked information, don't take it seriously, it's just my imaginary. pic.twitter.com/CunwipElFP— Ice universe (@UniverseIce) 11 Kasım 2019
Samsung'un ön kamera deliğini ortaya taşıyacağına dair bir bilgi, şimdiye kadar gelmedi. Bu yüzden bu değişiklik bize biraz şüpheli ve gerçek dışı göründü. Bu değişiklik, Samsung'un Galaxy Note ve Galaxy S serisini birleştirme girişiminin de bir sonucu olabilir. Ancak Samsung'un amiral gemisi serisini 2020'de bire düşürmesi, gerçekçi görünmüyor. Ancak elbette bu olasılığı tamamen yok sayamayız. Telefon şubatta tanıtılacağından, yakında birçok bilginin gelmesini bekleyebiliriz.
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