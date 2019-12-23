Galaxy S11'in Onarımı Daha da Zor Olabilir

Samsung'un bir yapıştırıcı üreticisiyle yaptığı anlaşma, 2020'de tanıtılması beklenen Galaxy S11'in onarımının çok zor olacağının sinyali olabilir.
The Elec'e göre Samsung, bir sonraki amiral gemisinde çift taraflı yapıştırıcı bant kullanmayı bırakacak ve bunun yerine yapıştırıcı kullanacak. Bu iddianın ortaya çıkma nedeni, Samsung'un yapıştırıcı tedarik etmek için Çinli Weldbond ile anlaşmış olması.
Modern telefonlar, ince çerçeve ve gövdeler sunabilmek için bileşenleri birbirine yapıştırabiliyor. Galaxy S10'da da geçerli olan bu durum, telefonun onarımını zorlaştırıyor. Galaxy S11'de bant yerine yapıştırıcı kullanılırsa yeni telefon, daha da zor tamir edilecek demektir.
Bu yöntem, Samsung Galaxy S11'in üretim maliyetini düşürürken, daha ince ekran çerçevelerine olanak tanıyor. Bununla birlikte yapışkan kullanılan telefonların suya karşı dayanıklılığını sağlamanın daha zor olduğu biliniyor.
Galaxy S10, "tamir edilebilirlik" alanında iFixit'ten 10 üzerinden 3 puan almıştı. Söylenenler doğru çıkarsa Galaxy S11, daha da düşük bir puan alabilir. Ancak sadece bir anlaşmadan yola çıkarak emin olamayacağımız için, biraz beklemekte fayda var.
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