Galaxy S11 Plus'ın Tasarımı Ortaya Çıkıyor

Daha önce garip bir kamera bloğuyla sızan Galaxy S11 Plus, bu kez "daha normal" görünen bir tasarımla ortaya çıktı!

Galaxy S11 Plus'ın Tasarımı Ortaya Çıkıyor

Galaxy S11 Plus'ın resmi olmayan ilk CAD çizimleri, geçen ay internette ortaya çıkmıştı. Tasarımda yer alan ilginç arka kamera tasarımının ürünün son halini yansıtmayabileceği iddia edilmişti.

Şimdi ise çizimin kaynağı, gerçekten de kameraların daha normal göründüğü, yeni bir Galaxy S11 Plus çizimi daha paylaştı. Çizim, kameranın teknik özelliklerini doğrulamasa da, gördüğümüz ilk çizimin telefonun ilk prototiplerini temel aldığı söyleniyor. Bu yeni çizim ise iddiaya göre mevcut son prototipe ait ve telefonun son görünümünü yansıtıyor.

Samsung Galaxy S11 Plus'ın 108MP ana kamera, 5x optik zum telefoto lens ve bir ultra geniş açılı lensle gelmesi bekleniyor. ToF sensörüne yer verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Sızan görüntü, iki hafta önce Ice Universe'in paylaştığı kareye de oldukça benziyor. Tüm bu kanıtlardan yola çıkarak Galaxy S11 Plus'ın nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinmeye başladığımızı söyleyebiliriz.

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