Galaxy S11'in Resmi Kılıf Bilgileri Ortaya Çıktı

Galaxy S11'e ait resmi kılıflarla ilgili bilgiler, web sitesi Mobile Fun sayesinde ortaya çıktı.
Yeni telefonun aksesuarlarının benzer bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Galaxy S11 Ultra'nın özel bir Kvadrat kılıfa sahip olacağı belirtiliyor. Kvadrat bir tekstil firması olduğundan kılıf, büyük ihtimalle tekstil malzemesinden oluşacak.
Rapora göre "Kvadrat Cover Case", yeşil, kırmızı ve gri renk seçenekleriyle gelecek ve fiyatı 29,99 Sterlin olacak. Daha pahalı olan LED View Cover Case ise Mobile Fun'a göre 59,99 Sterlin fiyat etiketiyle gelecek. Bu kılıf, siyah, beyaz, gri, pembe ve "Gök Mavisi" renk seçenekleriyle gelecek.
Standart Galaxy S11, Galaxy S11 Plus ve Galaxy S11 Ultra üçlüsünün tamamı, LED Cover, Clear Cover, Clear View Cover, koruyucu ayaklı kılıf, silikon kılıf ve deri kılıflarla kullanılabilecek.
Kvadrat koruyucu kılıf dışındaki kılıflar geçen senekilerden pek farklı görünmüyor. Yeni kılıfın nasıl görüneceğini ve standart Galaxy S11 modeliyle uyumlu olup olmayacağını merak ediyoruz...
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