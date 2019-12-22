Galaxy S11, Zum için En İyi Kamerayla Gelebilir

Samsung Galaxy S11'in en azından kamera alanında pek havalı olması bekleniyor. Galaxy S10'daki 12MP kamera yerine 108MP ana kamerayla gelmesi beklenen telefon, yeni dedikoduya göre 48MP'lik bir sensöre de sahip olacak.
@UniverseIce tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy S11, Galaxy S11 ve hatta "ucuz" Galaxy S11e'deki telefoto lens, en az 48MP olacak. Bu lensin 5X yakınlaştırmayı destekleyeceği söyleniyor. Bu optik zum oranı, Huawei P30 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 gibi telefonların seviyesinde ve dolayısıyla alabileceğinizin en iyisi. Ancak bu telefonların telefoto lensleri, sırasıyla 8MP ve 5MP olduklarından, Galaxy S11'de olacağı söylenen 48MP sensörün çok gerisindeler. Bunun anlamı, Galaxy S11'de yakınlaştırdığınız fotoğrafların çok daha net görüneceği.
Kasım 2019'da ortaya çıkan bir dedikodu, Galaxy S11'in kamerasının "Space Zoom" (Uzaya Yakınlaştırma) adlı bir işlevle geleceğini söylemişti. İşlevin adı, gök cisimlerini çekmeye yarayacağını açıkça söylüyordu. Dolayısıyla Samsung, Huawei P30'daki ay modu ve Google Pixel 4'teki astrofotografi modu gibi bir işlev sunabilir ve gökyüzünün, ayın ve diğer gezegenlerin fotoğraflarını daha iyi çekmenizi sağlayabilir.
Galaxy S11 serisinin Şubat 2020'de tanıtılması bekleniyor.
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