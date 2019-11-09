Galaxy S11e'nin Pil Kapasitesi Şaşırtacak!

2020'de tanıtılması beklenen Galaxy S11 serisi, sandığımızdan daha güçlü bir pille gelebilir.
Galaxy S11e'nin piliyle ilgili bilgiler, Korece güvenlik web sitesinde ortaya çıktı. GalaxyClub'ın keşfettiği bilgiler içerisinde telefonun pil hücresine ait bir fotoğraf da var. Buna göre telefonun pilinin kapasitesi 3.730mAh olacak, muhtemelen 3.800mAh olarak pazarlanacak (firmalar, sayıları genellikle yukarıya doğru yuvarlıyorlar) Bu doğruysa, Galaxy S10e'nin 3.100mAh'lik piline göre önemli ölçüde güçlenmiş bir pil ile karşılaşacağız demektir.
Galaxy S11 Plus ve Galaxy S11 modellerindeki pilin ne kadar güçlü olacağına dair bir ipucu, şimdilik yok. Ancak firma, Galaxy S10e'nin pilini güçlendirdiğine göre, aynısını diğer modellerde de yapabilir. Bir teori ise pil kapasitesinin telefonun sadece 5G modelinde artış göstereceği. 5G pil tüketimini artırdığından, Samsung'un böyle bir hamlede bulunması yerinde olacaktır.
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